Sarah Jessica Parker acaba de anunciar que “Sex and the City” regresará a las pantallas mediante HBO Max, en lo que ella llama un “nuevo capítulo” de la franquicia.

Eso sí, se conoce que solo Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon volverán. Samantha (Kim Cattrall) parece haberle dicho adiós a la serie.

Según informó HBO Max, la serie tendrá un nuevo título “And Just Like That” y “seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte, quienes navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 a la aún más complicada realidad de vida y amistad a los 50 “, señaló el portal Tv Line.

Los 10 episodios de media hora cada uno iniciarán a producirse en abril en Nueva York y sobre el estreno de la serie aún no se conoce mucho.

Mediante su cuenta de Instagram, Sarah Jessica Parker compartió un misterioso mensaje con videos de la ciudad de Nueva York. “No pude evitar preguntarme... ¿Dónde están ahora?”, se lee en la descripción.

Desde diciembre la actriz Kim Cattrall manifestó su deseo porque la franquicia siga, aún cuando su personaje “Samantha” no seguirá.

Cabe señalar que por mucho tiempo, Sarah negó alguna rivalidad con Kim Cattral. Sin embargo, la actriz que interpretó a “Samantha” señaló en varias entrevistas que solo eran colegas y hasta la llamó “hipócrita” en algunas ocasiones.

En su momento, Parker comentó de la mala conducta de Cattral en las grabaciones, las cuales se deberían a los pagos a las actrices. Y en el 2016, Cattral afirmó que ya no iba a participar en las secuelas. “Nunca hemos sido amigas”, sentenció sobre Jessica Parker.

VIDEO RECOMENDADO

Warner Bros estrenará “Matrix 4” y todos sus nuevos filmes en streaming en 2021

Warner Bros estrenará "Matrix 4" y todos sus nuevos filmes en streaming en 2021