Andrea San Martín se presentó este martes 5 de julio en el programa “Magaly TV: La Firme” para asegurar que su relación con Sebastián Lizarzaburu está más sólida que nunca, pese a las recientes acusaciones de una joven llamada Alexa Samame, quien aseguró que el ‘hombre roca’ le propuso ir a un hotel.

Lo que la exconductora de “La banda del Chino” no esperaba era que la ‘Urraca’ le mostraría en vivo las fuertes declaraciones de Greg Michel, quien aseguró que el exchico reality le confesó que no era feliz con ella cuando aún era mejores amigos.

“(Sebastián Lizarzaburu parece que le fue infiel a la San Martín) Qué fuerte. Ese a mi me dijo que no la ama, que no es feliz cuando fui a su casa después de mi accidente”, se lee en la conversación que el modelo belga tuvo con un miembro de la producción del programa de ATV.

Pero esto no es todo. Greg Michel también aseguró que Lizarzaburu solo retomó su romance con Andrea para no ir a prisión debido a la deuda de pensión de alimentos que tenía por su hija.

Al respecto, Andrea San Martín minimizó estas confesiones y aseguró que dentro de su hogar todo es felicidad.

“Para empezar Greg no es amigo cercano de Sebastián hace muchísimo tiempo. Las opiniones de los demás no me interesan, a mí me interesa las conversaciones que yo tengo con mi pareja, lo que yo veo en mi realidad dentro de mi familia y mis cuatro paredes”, enfatizó.

