La carrera musical de Sebastián Llosa, gracias a las decisiones correctas, se está encaminando a lograr los objetivos que lo motivaron a dejar sus estudios de Economía en la Universidad de Yale, por la de cantautor. El hijo del cineasta Lucho Llosa y la cantante Roxana Valdivieso, considera que se encuentra en el camino correcto para avanzar en la industria del entretenimiento; y una muestra de sus progresos es el reciente lanzamiento de su tema “Enemigos”. “Lo que más me importa es crear fans, crear una comunidad de gente alrededor de mi música y lo estamos logrando. Cuando hace algunas semanas abrí el concierto de Morat en Lima, la respuesta de la gente fue increíble, estoy muy feliz de que todo esté yendo bien”, dice Llosa.

¿Qué es lo que te diste cuenta en el concierto que mencionas respecto al público? La verdad, no me esperaba que la gente sepa mis canciones, pensé que quizá un porcentaje muy menor del público iba a conocerlas, y fue todo lo opuesto, empecé a cantar y de pronto veo que miles de personas lo hacían conmigo. Uno hace música para eso, uno escribe canciones en su cuarto, soñando con que te pase eso, y la respuesta tan cálida, tan positiva de la gente es prueba de que las cosas se están dando.

¿Y cuán importante han sido las redes sociales para que tú música haya llegado a la gente?

Absolutamente cruciales, yo sin las redes no tendría una carrera. El éxito de “Alguien más” la canción que me ha abierto todas las puertas se dio por TikTok. Cuando yo la subí, en ese momento no tenía nada, no tenía equipo, aposté por esa canción sin ningún presupuesto de marketing, sin nada, y empezó a volar la canción solita. Las redes han sido cruciales, además que eso me ha permitido crear una comunidad con fans, y yo me debo a ellos.

¿A raíz de la viralización de “Alguien más” te llamó Warner Music? El acercamiento con la disquera fue a partir de “Alguien más”, antes no existía para nada, yo era un chico que estaba haciendo canciones en su cuarto y punto. A a raíz del éxito de “Alguien más” empieza a correr la bola de nieve, y ahí digamos es donde necesitas el apoyo de un equipo que te ayude a manejar eso, que te ayude a dirigir la carrera y llevarla hacia el sitio correcto.

El cantautor peruano considera que usando las redes sociales de un modo efectivo se puede difundir con éxito las propuestas musicales.

¿Es vital que ahora que tienes un equipo y un sello te dejen trabajar para hacer esas canciones que quieres y no las que te sugieren por moda?

Bueno, creo que eso sí es importante, yo adoro mucho mi independencia creativa, y creo que en realidad tiene sentido que sea así porque creo que el éxito de esas canciones se dio de manera muy orgánica. Hay un sonido muy definido en mi carrera y que está teniendo una respuesta muy real y fuerte.

El tener padres con nombres importantes no te facilitó tu ingreso a la industria musical. Me tocaba hacerlo así, porque si bien hay miembros de mi familia exitosas a nivel del arte, no tienen mucho que ver con el mundo de la música internacional, no es que tengan contactos. Eso lo he buscado solo y creo que es mejor así, creo que al final cada uno tiene que construir su propio camino.

¿Es imprescindible contactos internacionales para poder avanzar en la carrera? En mi caso fue irme a buscármelas afuera, digamos funcionó, no sabría decirte si eso le funcionaría a otra persona, o si esto es una recomendación que yo pueda hacer, no lo sé, en mi caso funcionó. Definitivamente hay mucho talento aquí, creo que salen cada vez más bandas, cada vez más solistas y todos son talentosos. Pero hoy todo es relativo, un chico saca una canción, se viraliza en TikTok y será internacional sin haber salido de su país.

Definitivamente, el negocio en la industria musical ha cambiado muchísimo. Ese éxito inicial de cero a uno lo tienes que trabajar tu sólo, antes eso era distinto, en la época de los discos compactos, necesitabas del apoyo de una empresa, de un sello que apueste por ti. Yo creo que más bien ahora tu tienes que construir ese cero a uno, solito, y luego ya buscas el apoyo de otras personas, eso es lo que toca.