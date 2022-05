Con “Alguien más”, tema que es un éxito en las plataformas musicales, Sebastián Llosa está convencido de que ha encontrado su rumbo en la música, camino que venía buscando a base de mucho empeño y cuyo resultado propone a la gente un sonido que se aleja de la tendencia del género urbano. “Sí, la canción es algo distinta. A mí me encanta el urbano, pero por ahora no es lo mío, esto es algo muy auténtico, por ello me ha sorprendido que tenga tanto éxito. Es verdad, es diferente a lo que está sonando ahora, pero no ha sido premeditado, ha salido desde la honestidad”, dice el hijo del cineasta Lucho Llosa y de la cantante y compositora Roxana Valdivieso.

¿En tu propuesta cuánto hay de influencia, de tu papá que hace cine, y de tu mamá que compone y canta desde hace muchos años?

Como en todo, uno al final es la suma de las cosas que ha vivido y yo he sido formado dentro de este mundo que incluía el cine y la música por mis papás de manera indirecta. Eso está ahí dentro de mí.

¿Qué música escuchaba, Roxana Valdivieso, tu mamá, por ejemplo?

Rock clásico, los Stones, Los Beatles, Joni Mitchell, Hendrix, Led Zepellin. Me volví fanático de esta música, tanto así que a los 9 años empecé a tocar guitarra, idolatraba a esos guitarristas de rock clásico y luego fui transitando más al pop, porque es lo que me nace naturalmente a la hora de componer.

Cuando en tu casa, donde se vivía todo ese ambiente artístico y musical, se enteran de que quieres dedicarte a la música, ¿te dijeron que mejor no te dediques a ella? ¿cómo lo tomaron?

Hubo un poco de eso, siempre me han apoyado, pero también había lo otro; los que están en ese mundo saben lo difícil que puede llegar a ser dedicarse a la música. Pero eso fue ya hace tiempo, además ya estoy bien grande, siempre me apoyaron y están muy contentos con el éxito que está teniendo mi tema.

¿Cómo nace ‘Alguien más’ que te está dando muchas satisfacciones?

Hace como dos años que no sacaba música porque quería tomar realmente esto en serio, quería que cuando lanzara música se sienta realmente auténtica y que cuando yo la escuchara dijera: ‘este soy yo realmente’, pero sobre todo que el público lo sintiera. Me mudé a Miami, donde conocí a los productores con los que trabajo ahora, empezamos a hacer canciones, y esta en particular, la quinta que hicimos, el verso se me ocurrió como a las 2 de la madrugada, lo grabé en mi celular, en la mañana lo llevé al estudio y allí nace la canción.

Dijiste que te gusta lo urbano, pero hay quienes consideran al género como algo menor, lo menosprecian. ¿Cómo lo ves tú?

No soy quién para juzgar nada, ni soy crítico de música ni mucho menos. Me dedico a la música porque me encanta, la música urbana me hace sentir cosas distintas que una balada, pero creo que debe haber géneros para todo tipo de ocasiones o sentimientos. Siempre habrá a quien no le gusten algunos ritmos, pero soy de la opinión de que todo vale, siempre y cuando sea auténtico y le nazca realmente a quien lo hace.

Hay quienes ni se toman el tiempo para escuchar y juzgan lo que no les gusta a nivel musical.

Es inevitable, pasa siempre. Siempre el que irrumpe en la escena tendrá críticos, es inevitable, hay eso de ‘todo tiempo pasado fue mejor’, pero a mí me encanta la música urbana, hay mucha gente talentosa haciéndola y al final, el público es muy inteligente, es difícil tener éxito y hacer cosas que funcionen a nivel mundial, si no hubiera talento detrás, sería imposible…

Haces música desde la honestidad de lo que tú sientes, pues si bien te gusta la música urbana no la elegiste porque está de moda.

Sí. Sería un error hacer cualquier otra cosa, creo que al final uno puede decir que quizá la gente no se va a dar cuenta, pero si lo que escribes no se nace genuinamente y no es auténtico, hay algo en ese producto que al final la gente se da cuenta y no conecta…

¿Estás consciente de que la música, el arte en general, es una carrera de resistencia? Puede que aparezca un éxito efímero, pero el éxito llega poco a poco…

Estoy consciente y sé que esto de la música es no negociable. Ha sido una buena forma de empezar, y me ha sido útil no haber tenido éxito por bastante tiempo dentro de la música y haberme estado dando de cabeza contra la pared, eso me ha servido. Quizá si hubiera tenido éxito de inmediato no apreciaría tanto esto y no tendría la paciencia que se necesita para afrontar después cualquier bajón que será inevitable.

SEBASTIÁN LLOSA

Cantautor. Es hijo del cineasta Lucho Llosa y de la cantante y compositora Roxana Valdivieso. Su más reciente tema lo trabajó junto a los productores Carlos Molina y Agustín Mas con los cuales encontró su propuesta.