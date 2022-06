El actor Sebastián Stimman, recordado por su reciente participación como antagónico de la serie “Princesas”, anunció su debut en la industria musical con el lanzamiento de “Alive”, el primer adelanto de lo que será su primer álbum “Unlocked”.

Tras ganar diversos galardones teatrales en Nueva York, México y Alemania, además de pasar por famosas producciones como “Princesas” y la película americana-hondureña “La Condesa”, Sebastian, que ahora se lanza como cantante bajo el seudónimo Bastian, presentó su primer sencillo.

“Para mi, la música siempre estuvo presente a lo largo de mi vida, sin embargo desde muy niño me crearon un miedo que hacía que me auto saboteara. Tenía terror a que la gente se burle de mi cuando me escucharan cantar, y por eso ni siquiera lo intentaba”, señaló Bastian.

“Lo que hace que vuelva a pensar en mi sueño fue la pandemia. Al inicio del 2020, yo estaba grabando La Condesa y me quedé varado en Estados Unidos por 3 meses. Fue durante este periodo, que analicé muchas cosas y ante la fragilidad de la vida, me di cuenta que había perdido más de 20 años de la mía, sin perseguir mi verdadera vocación. Me dije a mí mismo: si no lo hago ahora, no lo hago nunca”, añadió el cantautor.

De esta manera nace “Unlocked”, un álbum conceptual, inspirado en la vida del actor, sus temores e interrogantes acerca de la individualidad. Un viaje de 4 canciones que cuentan un proceso de autoaceptación distinto, bajo ideal que todos al final somos luz y oscuridad.

En el videoclip de “Alive”, cuyo estreno será este sábado 18 de junio, se puede observar cómo el protagonista intenta huir de una forma oscura que intenta atraparlo, mediante interesantes coreografías y una gran puesta en escena.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Hustle” con Adam Sandler

Tráiler de "Hustle", película de Adam Sandler en Netflix