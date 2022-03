Sebastián Yatra está “emocionado” ante la ceremonia de los Oscar, que se celebra este domingo y a la que asistirá como intérprete de “Dos oruguitas”, nominada a la mejor canción, aunque no quiere desvelar si la cantará en la gala.

“Voy a asistir, y de todo lo demás ya se irán enterando”, afirmó en una entrevista con Efe, sin querer entrar en detalles sobre si actuará en la ceremonia de entrega de los premios, que se celebrará este próximo 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Lo habitual en los Oscar es que en cada edición, los temas nominados sean interpretados por los mismos artistas que las cantan en las películas, en este caso, “Encanto”, el filme de Disney ambientado en Colombia.

“Dos oruguitas” ha sido compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que opta al Oscar por segunda vez tras la nominación que consiguió por “How Far I’ll Go”, de “Moana”, en 2017.

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular “We Don’t Talk About Bruno”, pero se decidió elegir “Dos oruguitas” -en español en todas las versiones del filme- porque representaba mejor el espíritu de la película.

La oficina de Miranda tampoco confirmó si tendrá una participación en los Oscar junto a Yatra, o en solitario, pero aseguró que “podría haber sorpresas”.

“Dos oruguitas” compite por el Oscar a mejor canción con “Be Alive” (“King Richard”), “No Time to Die” (del filme homónimo de James Bond), “Down to Joy” (“Belfast”) y “Somehow You Do” (”Four Good Days “).

Además de la nominación a mejor canción, “Encanto” se hizo con las candidaturas a mejor filme de animación y a mejor banda sonora, para el trabajo de la compositora de origen mexicano Germaine Franco.

“Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película”, afirmó feliz el cantante de títulos como “Traicionera” o “No hay nadie más”.

“Encanto” “está siendo un fenómeno absoluto tanto en lo musical como en lo visual, algo que creo todos soñamos, pero nadie se esperaba que llegara a ese punto”, destacó Yatra.

Tras conocer las candidaturas de “Encanto”, mientras se encontraba con su familia en su país, el cantante colgó un vídeo en Instagram en el que se le ve saltando de alegría sobre los muebles acompañado de la expresión: “Colombia, estamos nominados”.

“Salté como un loco, feliz”, reconoció Sebastián Obando (Medellín, 1994), que se ha estrenado como cantante en el cine con “Encanto”.

Con sus cinco candidaturas a los Latin American Music Award, que se celebran el 21 de abril en Las Vegas (EE.UU.), Yatra no oculta su orgullo porque el nombre de su país se escuchara en los anuncios de las nominaciones de los Oscar.

“Ser uno de los primeros colombianos que representa a mi país en los Oscar y uno de los pocos latinos que ha estado nominado, en la premiación más importante, de mayor prestigio porque reúne actuación, música, cultura, es algo muy espectacular”, afirmó.

“Estoy emocionado mas que nervioso”, agregó el intérprete de “Tacones rojos”, incluido en su último disco, “Dharma”, que está promocionando en su primera gira en solitario en Estados Unidos y Canadá.

Otra de las canciones del álbum es “Érase una vez pero ya no”, tema central de la primera serie musical de Netflix en español, del mismo título, que se estrenó el pasado 11 de marzo y que supone su debut como actor.

Aunque ya había tenido algún contacto con el mundo de la televisión y el cine ya que participó en el doblaje de “Klaus”, la cinta de animación del español Sergio Pablos que fue nominada a los Óscar en 2020.

Ahora será él quien esté en el Dolby, con el objetivo de conseguir el que sería el segundo Óscar para una canción en español, tras el logrado en 2005 por Jorge Drexler con “Al otro lado del río”, de “Diarios de motocicleta”.

