Selena Gómez regresa a la música con nuevo tema que habla sobre la ansiedad

Tras permanecer tres meses internada en un centro psiquiátrico, Selena Gómez regresa a la música con un nuevo tema que habla sobre la ansiedad. Esta nueva canción junta a la cantante estadounidense con la artista Julia Michaels.

Ambas intérpretes lanzaron este jueves el tema "Anxiety" ("Ansiedad"), el cual formará parte del disco de Michaels.

"Mi dulce alma hermana. Julia has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener valor cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo saben. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste", escribió Selena Gomez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Julia Michael indicó sobre de que trata esta nueva canción. "Pensé que sería realmente genial tener una canción con dos mujeres que luchan con lo mismo, que hablan de algo más que dos mujeres que luchan por la atención de un hombre", dijo para un programa de Apple Music.

Cabe resaltar que Selena Gomez y Julia Michaels ya han trabajado juntas en los éxitos “Good for you”, “Bad Liar” y “Slow Down”.