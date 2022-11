La actriz Natalia Salas y su esposo, Sergio Coloma, se presentaron en el programa de Magaly Medina, donde detallaron más acerca de su relación en esta dura etapa de la lucha de la artista contra el cáncer de mama.

En ese sentido, el esposo de la artista señaló que ella recibió la noticia cuando estaba duchándose. “A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, expresó Coloma.

Por otro lado, Salas agregó un poco de humor a la historia y aseguró que sí morirá algún día, pero no quería perder la vida en este momento. “Yo soy artista y soy muy dramática, él es mi cable a tierra, el me decía ‘hay que ir paso a paso’”, señaló en la entrevista con la popular “Urraca”.

Asimismo, mencionó que nunca ha consolado a su esposo, sino más bien él ha sido su soporte. “Yo he llorado solo y con ella, pero el día que entró a la operación, yo estaba a punto de derrumbarme pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar”, sostuvo el empresario.

Natalia Salas se defiende tras críticas de Santi Lesmes: “Pelona, pero no disforzada”

El español Santi Lesmes causó controversia al opinar sobre Natalia Salas, quien compartió un video en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo se rapó el cabello con la ayuda de su esposo, Sergio Coloma.

En la última emisión del programa “Arriba mi gente” de Latina, Gianella Neyra y Karina Borrero tuvieron palabras de aliento para la intérprete debido a su batalla contra el cáncer de mama.

Tras los comentarios de las conductoras de dicho programa, Santi Lesmes señaló que Natalia Salas siempre se muestra en disfuerzos en redes sociales.

“Natalia te rapas el pelo y sigue con sus disfuerzos”, cuestionó sorprendiendo a la audiencia en general.

Sin embargo, la artista no se quedó callada tras los comentarios del conductor y tomó con gracia la situación. “Pelona, pero no disforzada”, contestó Salas.

TE PUEDE INTERESAR