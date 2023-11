Sergio George, uno de los nombres más reconocidos de la industria musical a nivel mundial, decidió volcar su experiencia en las páginas de un libro, que además, sirviera de motivación a quienes buscan concretar sus sueños. Es así que el reconocido productor lanza en estos días “¡Ataca Sergio! Inquebrantable”, que entre historias de vida y situaciones muy particulares con estrellas, también le da pie para analizar cómo se está desarrollando actualmente el mundo de la música. “El libro es un poco de mi vida, también hay anécdotas de las más importantes, y sobre todo creo que sirve de motivación, de cómo salí yo de un hogar de bajos recursos de Nueva York para lograr lo que tengo y lo que me falta por lograr. Tiene mucho que ver con motivación y anécdotas más que nada”, afirma.

¿Cómo elegiste esas anécdotas, con qué criterio dijiste, estás son las que tienen que ir?

Me tomó dos años y medio escribir el libro, pero si ponemos todo habría tenido mil páginas, uno no puede poner todo, uno va editando cosas, eligiendo las historias que merecen conocerse.

¿Una de esas historias que consideras muy relevante? Mi relación musical con Celia Cruz cuando tenía cáncer y estaba grabando su último disco. Las conversaciones con ella en el estudio de grabación, ya sabiendo que iba a morir y ella hablando de dejar ese legado es muy importante, por eso, hay un capítulo especialmente dedicado a Celia y su último disco. Esa batalla sirve de inspiración para muchos, cuando hay que hacer un trabajo, no para ganar plata sino porque uno va a dejar un legado, eso me lo enseñó Celia Cruz.

En tu trabajo con tantas grandes estrellas, ¿cúal consideras que es el elemento que todos tienen en común?

Ganas de sobresalir y de ganar en medio del sufrimiento, ganas de batallar, pelear. Para avanzar en la carrera hay que pasar por mucho y no queda más que continuar, yo creo que eso conecta a todos. La gente no sabe lo que sufre un artista y lo que debe hacer para lograr sus objetivos.

¿Luego que los ayudas a hacerse famosos la mayoría de los cantantes o la minoría es agradecido contigo? Me ha pasado que en el principio de mi carrera yo sufrí por esas situaciones, pero luego me di cuenta que uno no se puede concentrar en eso, uno no hace las cosas buscando agradecimiento, uno hace las cosas como las tiene que hacer. Creo que el agradecimiento es del público y tu satisfacción de trabajar para el artista y que esté conforme. No puedo trabajar hoy en día preocupado porque me van a meter una puñalada o que me van a traicionar.

¿Qué tal tu experiencia de haber trabajado en el Perú?

Una experiencia única, me enseñó mucho estando en Perú, cómo es trabajar con los medios de comunicación, cómo manejar eso de hablar de una manera concreta, saber que te van a poner las cosas fuera de contexto para vender titulares, eso te afecta. A pesar de eso, uno no puede parar de comunicar y de decir las cosas como son.

Pero al margen de los medios ¿encontraste mucho talento?

Mucho, el talento está en todas partes, pero la mentalidad quizás no.

¿La mentalidad en qué sentido? El talento lo tienen para hacer grandes cosas a nivel mundial, el problema que existe es que no se lo creen, no lo ven, o si se les dice, te responden, no, no puede ser, entonces se ven menos, no sé por qué, porque son iguales o más. La misión es convencer que ese talento puede dar más, esa es la parte difícil, que es cultural, crecimiento, esa es la parte difícil que hay que cambiar y no es fácil.

¿El peruano no es grato con su artista?

Lo que he notado, es eso, le dan con palo a un artista que está tratando de hacer algo un poco diferente, el artista digiere eso, absorb e eso y de pronto piensa que está haciendo algo mal, o se deprime. Esas cosas suelen pasar y frenan el progreso, eso de repetir de quien canta más o mejor, a mí no me importa quién canta más, esto no es un negocio de canto, eso no es lo que vende actualmente en la industria.