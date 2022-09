Sergio George visitó este miércoles el set de “América Hoy” y Christian Domínguez intentó sorprenderlo interpretando a capella el tema “La Almohada” de José José; sin embargo, no todo salió como el cantante esperaba.

“Vamos entonces. Christian Domínguez, mucha atención Sergio. Concéntrate, por favor, Christian”, dijo Ethel Pozo previo que el cantante empiece con su interpretación. “Por favor, pongan (las luces) tenue”, respondió Domínguez.

Tras escucharlo, el productor musical no se mostró del todo convencido con el performance de Christian Domínguez. “Tu voz suena mucho mejor con música. A capella como que no sé”, dijo generando las risas de todos los presentes en el set para luego dar un abrazo a Christian.

Sergio George opina sobre forma de cantar de Domínguez

En otro momento, la pareja de Pamela Franco resaltó la sencillez Sergio George, pues contó que ambos se encontraron en el camerino y el productor no dudó en saludarlo. “Quiero decir algo importante, que para mí es un honor (…) Esto es serio, al ingresar al camerino, yo me acerqué a saludarlo, obviamente, y que me diga “cómo estas Christian” para mi es muchísimo. Gracias por esa humildad”, expresó.

Ante ello, Sergio George le volvió a dar la mano y remarcó: “No, no, si somos todos iguales, y somos bendecidos estar en esta situación”. “Claro para Christian Domínguez es un gran honor por su puesto porque Sergio George ha hecho todo lo que la gente quiere hacer en la industria (música)”, agregó Ethel Pozo.

