El futbolista Lorena Sergio Peña emitió un comunicado para descartar que tiene un romance con Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez. Además reveló que sus publicaciones en redes sociales no tienen que ver con Valery Revello, la madre de su hija.

“Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades. Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalo, pero lamentablemente a diario veo que me vinculan con amigas o que dan a entender cosas que no existe”, dijo el sobrino de Paolo Guerrero.

El seleccionado confesó estar soltero y que solo quiere ser un buen ejemplo para su menor hija, quien aún tiene tres añitos.

“Estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie. El día que eso suceda me mostraré abiertamente con esa persona. Tengo una hija maravillosa de tres años por la cual doy todo en esta vida. Quiero que mi hija crezca y se sienta orgullosa porque todo lo que ve y escucha son cosas positivas de mí. No soy perfecto, pero intento cada día cometer menos errores para ser el ejemplo de mi hija”, sentenció.

Sergio Peña escribió también que respeta mucho a la madre de su hija, a quien le desea lo mejor.

“No publico cosas dedicadas a la mamá de mi hija, ni mucho menos intento dirigirme a ella. Una persona a la cual tengo mucho respeto y siempre le desearé lo mejor. Déjenme demostrarle a mi hija que soy su mejor ejemplo y que voy todo lo que hago es solo para que ella esté bien y orgullosa de mí, este es mi primer y último mensaje, buenas vibras y seamos felices”, añadió.

