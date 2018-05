Shakira: Ex pareja de Gerard Piqué se pronuncia tras rumores de infidelidad (FOTO)

Luego de que varios medios internacionales hablaran de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, la expareja del futbolista, Núria Tomás, quien fue señalada como la 'manzana de la discordia', se pronunció a través de las redes sociales.

"Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida", escribió la actriz española en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, la prensa española señaló a Núria Tomás como la culpable de la supuesta separación entre la pareja. Incluso, algunos medios aseguraron que el jugador del Barcelona estaría conviviendo con su exnovia en España.

Por su parte, la cantante colombiana no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema y ha preferido usar sus redes sociales para mostrar cómo prepara su tour mundial 'El Dorado'.