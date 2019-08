Shawn Mendes en polémica por tuits racistas que publicó hace seis años

Síguenos en Facebook

Shawn Mendes se encuentra en el ojo de la tormenta luego se diera conocer tuits racistas que publicó cuando tenía 14 años. Tuvo que pedir disculpas por el hecho, pero un comentario del cantante volvió a abrir la discusión.

El hecho ocurrió hace 6 años, cuando Shawn Mendes hacia bromas con sus amigos. En estos mensajes se lee: "Veo al negro saliendo de ti, Lauren", "Un hombre negro brinca de la ventana para escapar, nada nuevo" y "Soy negro, ¿vamos a fumar o qué?".

Luego de la publicación de estas imágenes, Shawn Mendes indicó que en esa época publicaba cosas sin pensar que se haría famoso en algún momento y que solo seguía a sus amigos, quienes al parecer también hacían lo mismo.

Del mismo modo, pidió disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas. "No tenía ni idea de que tendría 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor. Pero sí, totalmente, me disculpo por todo lo sensible que he dicho en el pasado, y habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad", comentó a la revista Question and Answer.

El cantante canadiense borró dichos tuis, pero las capturas de pantalla siguen en Internet. En las imágenes borrosas se ve que las publicaciones son de 2013.