La actriz y cantante mexicana Sherlyn, recordada por su participación en “Amores verdaderos” y “Clase 406″, utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que la catalogaron como “mala madre” tras contar que su mascota mordió el rostro de su bebé André.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Corazón inalcanzable” compartió un extenso mensaje en el que se refirió al desafortunado incidente. Como se recuerda, Sherlyn contó que hace algunos días, al regresar del trabajo, se encontró con que su querida mascota había mordido al bebé en el rostro.

“Yo la peor. En días pasados les platiqué que mi perrita Neni mordió a (mi hijo). En mis historias les explicaba que André mi bebé es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra... Seguido de eso llegaron muchas comentarios diciéndome cosas como ‘tienes que dormir a la perra’”, escribió en su post.

“Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede me hace mala mamá, les tengo noticias: soy la peor. Porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo”, añadió.

Asimismo, en su post Sherlyn explicó el motivo por el que optó por compartir este mensaje. “Hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda... Es un niño feliz, sano, fuerte, seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado”, dijo.

“Quiero pensar que todas las que me escribieron todas esas cosas son mamás perfectas, a las que nunca se les ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla”, agregó la artista mexicana.

