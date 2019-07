Sheyla Rojas tras críticas por su romance con millonario libanés: "Obvio que me gusta el dinero" (FOTO)

Sheyla Rojas se cansó de las críticas en las redes sociales y decidió responder a sus detractores que la cuestionan por su nuevo romance con el millonario Fidelio Cavalli.

En su última publicación de Instagram, un usuario le comentó en tono sarcástico: "Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero".

"Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente", respondió la popular 'Shey Shey' defendiendo los lujos que disfruta al lado del empresario libanés.

Asimismo, otra cibernauta señaló que Fidelio Cavalli no toma en serio su relación con la rubia conductora de televisión. "'Shey Shey' eres un juguete más para su colección", comentó la usuaria de Instagram.

"Qué poco me conoces... Yo no soy ni seré juguete de nadie. Si tú crees eso es porque tú te sientes así, tus palabras son el reflejo de cómo te sientes", fue la contundente respuesta de Sheyla Rojas.