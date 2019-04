Sheyla Rojas desmiente a Pedro Moral: "Me muero antes de gastarme esa plata en una boda" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que su expareja participara el último fin de semana en ‘El valor de la verdad’, Sheyla Rojas reapareció con el rostro desencajado en el programa ‘En boca de todos’.

La rubia conductora de televisión negó tajantemente que haya querido realizar una boda de 170 mil dólares pues tiene otras prioridades en su vida.

"Mentira, totalmente mentira. Cómo voy yo a pretender querer casarme con una boda con tanto presupuesto. (...) Jamás quisiera gastar tanta plata cuando definitivamente lo primero que quisiera es tener mi casa, mi carro y pagar las deudas. Me muero antes de gastarme esa plata en una boda cuando yo tengo un hijo", sostuvo la popular 'Shey Shey'.

Asimismo, Sheyla Rojas aseguró que tampoco hubiera aceptado una boda de 70 mil dólares como supuestamente le propuso Pedro Moral porque "la situación económica de parte de él y la realidad de nosotros como pareja no lo iba a permitir".

"A mí la plata no me sobra, a mí me cuesta. Yo la lucho, trabajo y me esfuerzo porque a mí nadie me regala la plata", agregó la exchica reality.