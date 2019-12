Sheyla Rojas se pronunció sobre su reciente vinculación con el empresario árabe Yaqoob Mubarak, quien la califico de “muy hermosa”, así como las especulaciones que la han relacionado con un joyero mexicano llamado ‘El rey de los diamantes’.

“No es novedad porque me relacionan y me inventan romances con personas que ni conozco y que ni siquiera pasa nada. Yo aprendo a tomarlo de la mejor manera. A veces sí es complicado porque la gente se queda con eso de que yo tengo relación con tal persona y no es fácil, porque nosotros estamos en un país machista y a veces esos comentarios me han jugado en contra por supuesto”, dijo la popular ‘Shey Shey’ ante la prensa.

Asimismo, la conductora de ‘Estás en todas’ volvió a asegurar que se encuentra soltera y que prefiere tomarse un tiempo así, después de haber mantenido relaciones largas por muchos años.

“Yo soy una mujer que está soltera, que tiene amigos como todos. Yo creo que tenemos que dejar ese pensamiento tan retrógrada de decir que las mujeres no podemos tener amistades o no podemos disfrutar de la soltería. Yo estoy disfrutando de esta etapa de mi vida, así me inventen romances no los tengo y no los voy a tener. El día que los tenga lo voy a decir sin ningún problema”, sostuvo Sheyla Rojas.