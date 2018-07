Sheyla Rojas encara a Rosángela Espinoza por menospreciar su trabajo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas y Rosángela Espinoza tuvieron un tenso momento en 'Esto Es Guerra' luego de que la modelo menospreció el trabajo de la conductora de 'Estás en Todas'.

Rosángela Espinoza recibió un codazo de parte de Karen Dejo de casualidad. Por lo que la 'chica selfie' se mostró molesta y mencionó que Sheyla Rojas se burló de dolor, al igual que los 'retadores'.

Sheyla Rojas no esperó más y le pidió disculpas a la modelo. "Si tú crees que te he faltado el respeto, te pido disculpas porque esa no es mi intención", explicó la ex de Patricio Parodi.

Al escuchar esto, Rosángela Espinoza también pidió disculpas. "Si crees que te ofendí al decirte que el papel te queda muy grande te pido disculpas y si a Karen le molestó que diga su edad, 38 años, también le pido disculpas", respondió.

Sheyla Rojas no se quedó callada

"Si el papel a mí me queda grande, yo voy a agradecer a América Televisión porque confía en mí porque conduzco varios programas. Toda esta semana, Rosángela Espinoza, yo he estado trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche. Me han dado muchas oportunidades, a mí no me han cancelado secuencia, gracias a Dios", dijo Sheyla Rojas en referencia a la secuencia que tenía Rosángela Espinoza en ‘En boca de todos’.