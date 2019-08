Sheyla Rojas extraña a Fidelio Cavalli y le deja un romántico mensaje en Instagram

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas no puede ocultar más su amor por Fidelio Cavalli, y lo demuestra con un tierno mensaje para él en su cuenta de Instagram.

"I miss you so much" ("Te extraño demasiado", en castellano), fue la frase que escribió la exchicareality en una fotografía que publicó en sus historias.

En la foto aparece 'Shey Shey' abrazando al empresario en Mykonos, destino al que viajaron hace algunas semanas atrás y que fue muy criticado por los usuarios en redes sociales, ya que Cavalli publicó algunos videos en las que expone a Sheyla en estado de ebriedad.

Cabe mencionar que Fidelio Cavalli también compartió un cariñoso saludo hacia Sheyla Rojas en sus redes sociales asegurando que también siento lo mismo.