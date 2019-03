Sheyla Rojas tras el fin de su relación con Pedro Moral: "Soy una mujer fuerte" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras anunciar el fin de su relación con Pedro Moral a menos de dos meses de su matrimonio, Sheyla Rojas estuvo como invitada en el programa En boca de todos y fue consultada sobre su sorpresiva ruptura.

"Sí, es un tema que la verdad no lo quiero tocar, no lo voy a tocar, tú también 'Pato' lo poco que me conoces o lo mucho que me conoces, sabes que yo soy muy reservada con mis temas, y sobre todo con esas cosas que son tan delicadas", comentó la popular 'Shey Shey' ante la pregunta que le hizo Patricio Parodi.

Asimismo, la rubia conductora de televisión reveló que pasaron algunas semanas antes de informarlo oficialmente y prefirió no dar más detalles sobre el fin de su romance.

"Me lo voy a reservar para mí porque de hecho no es un momento bonito ni para mí ni para Pedro (Moral), ni para la familia también, entonces me lo voy a guardar. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, nada ni nadie me va a quitar la sonrisa", agregó muy tranquila Sheyla Rojas.