Sheyla Rojas habla en vivo tras confesiones de Pedro Moral: "Está hablando por despecho" (VIDEO)

Tras las confesiones que hizo Pedro Moral el último sábado en 'El valor de la verdad', Sheyla Rojas decidió pronunciarse en el programa 'En boca de todos' y aseguró que su expareja está hablando por despecho.

"Acá estoy para dar la cara (...) Son mentiras (que dejé a Pedro por no ser millonario). Me parece algo absurdo. Soy una persona que ha venido de abajo y trabajo sacándome la mugre", comentó en un inicio la conductora de televisión.

Asimismo, Sheyla Rojas negó que sea una persona interesada como la han calificado y reveló cuál fue el motivo del fin de su relación con el empresario.

"Si Pedro y yo terminamos es porque teníamos incompatibilidad. Soy una mujer, pero también soy madre. Para dar el siguiente paso, una tiene que estar segura que esa relación será para toda la vida y yo sentí que no era así. (...) No estuvo errado querer casarme y después darme cuenta de que no era una buena decisión", sostuvo la popular 'Shey Shey'.

Por otro lado, la exchica reality contó que también ha apoyado económicamente a su expareja en varios de sus proyectos.

"Vi que era un hombre emprendedor. Cuando he tenido que apoyarlo, lo he apoyado. No solamente presencialmente, sino también sacando de mi bolsillo para poder ayudarlo en sus inversiones porque creo también que en eso se basa una relación", agregó Sheyla Rojas.