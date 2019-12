La conductora de televisión Sheyla Rojas respondió sobre su situación sentimental y sobre el vínculo que intentaron crear de ella con el jugador del Inter de Milán Valentino Lázaro.

“Estoy contenta, lo que sí voy a decir y quiero aclarar es que a veces ciertas personas crean historias de mi vida personal que no son verdad. No entiendo cuál es el fundamento, un like no dice nada y a veces hay que tener cuidado porque si uno es periodista tiene que andar con pruebas y fundamentos. Estoy soltera, disfruto esta etapa, pero no tengo que darle explicaciones a nadie”, expresó.

Asimismo, dijo que en este tiempo solo se le vio con una persona, quien aparentemente sería Fidelio Cavalli, con quien publicaba fotos y videos en su cuenta de Instagram.

“En todo este tiempo se me ha visto con una persona, ha sido evidente, lo he mostrado, pero (de ahí) no he salido con nadie más, obviamente como una relación. Tengo amigos y no tengo que estar contándole todo al mundo. (Si tengo pareja) lo diré, si me da la gana sino no. Mis amigos son mis amigos”, manifestó.

La modelo también señaló que se ha propuesto, es esta etapa de su vida, que la persona con quien inicie una relación debe cumplir sus expectativas, no solo en el aspecto físico.

“Sí me gusta (el color serio), me encantan, en ese aspecto no me puedo quejar, todos los hombres son guapos, pero más allá del tema físico es que tengan varias cosas que yo ahora en esta etapa de mi vida ya me he propuesto. Pueden haber morenos, rubios, blancos, de todos los colores, pero creo que más allá del físico es del tema personal, que vaya alienado con lo que yo busco para tener una relación”, respondió Sheyla Rojas.