Sheyla Rojas: Magaly Medina reveló que Fidelio Cavalli desistió de su viaje a Perú (VIDEO)

Sheyla Rojas y el libanés Fidelio Cavalli dieron a entender que se reencontrarían en Perú por el cumpleaños de la rubia este mes, sin embargo Magaly Medina reveló en su programa que el empresario desistió de venir a nuestro país.

Según la periodista de espectáculos, Fidelio Cavalli canceló su visita nuestro país porque la prensa "le tiene mala leche" y él quiere evitar mostrarse.

"El empleado del jeque canceló porque no quiere porque el país le tiene mala leche y no quiere hacer tantos aires sobre su fortuna, sobre que le dicen el empleado, el chofer de narco, que se lo ha ganado porque sus antecedentes no los puede borrar", dijo la popular 'Urraca'.

Además Fidelio Cavalli le habría sugerido a Sheyla que viaje a Dubái por su cumpleaños. "Le ha sugerido a su amiga Sheyla que vaya a pasar su cumpleaños a Dubái (...)Sheyla se siente la reina de Roma. Quería que él venga para presentarlo a la familia, para hacerlo oficial, para que alguien la oficialice, pero no va a venir", aseguró Magaly Medina.