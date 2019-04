Sheyla Rojas admite ser una mujer ambiciosa y tacaña por su hijo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas aseveró que no le afecta de que la tilden como una mujer ambiciosa y tacaña, porque tiene otras prioridades en la vida, más importantes que esos calificativos. Entre esas prioridades está su hijo.

"Dicen que a Sheyla le gusta los millonarios. Obviamente soy una mujer que trabaja, una mujer independiente, una mujer que no se queda con los brazos cruzados. Una mujer ambiciosa también lo soy y también soy tacaña. No me afecta. Mi prioridad y mis necesidades son para mi hijo", dijo Sheyla Rojas en televisión nacional.

Agregó: "Si tengo que hacer el corazón fuerte, no me importa. Tengo que ver por mi hijo, nadie me apoya".

"¿Me dan permiso? sí, pero tengo que dar la cara, veo mis empresas. Es fácil criticar pero estar en mi posición es difícil", puntualizó Rojas.