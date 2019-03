Sheyla Rojas se pronuncia tras 'ampay' de Pedro Moral y su ex Doménica Delgado (VIDEO)

Tras la difusión del 'ampay' donde se observa a Pedro Moral besándose con su expareja Doménica Delgado, Sheyla Rojas se pronunció sobre las imágenes que protagonizó su exnovio a solo unas semanas de haber puesto fin a su relación.

"Definitivamente es un tema que me salpica porque claro, es mi expareja, la persona con la que me iba a casar y por todos lados quieren saber lo que opino (...) No es fácil, pero si tomamos la decisión de dejar las cosas ahí, yo creo que también tomamos la decisión de ni yo opinar lo que él haga, ni él tampoco opinar de lo que yo pueda hacer", comentó Sheyla Rojas en un enlace telefónico con En boca de todos.

Asimismo, la conductora de Estás en Todas remarcó que el empresario ya no tiene nada que ver con su vida y que el tiempo le ha demostrado que fue una buena decisión no haberse casado.

"Él es libre de hacer con su vida lo que mejor le plazca como yo también. En este punto de la vida lo único que yo deseo es que él sea feliz con las cosas que pueda hacer y si él es feliz, en buena hora ¿no? Él no tiene nada que ver con mi vida", agregó la popular 'Shey Shey'.