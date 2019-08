Sheyla Rojas responde cuando le dicen "tanto plástico en un video" (FOTO)

Síguenos en Facebook

La presentadora de televisión Sheyla Rojas publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde muestra su vestido mientras modela. En la descripción le deseó un buen fin de semana a sus seguidores.

Los usuarios que siguen a la conductora de 'Estás en Todas' comentaron su publicación y uno de ellos le dijo "tanto plástico en un video".

Sheyla Rojas no dejó pasar por alto tal comentario y le respondió: "tanta envidia en un comentario, buen fin de semana, bebé".

No fue el único comentario que respondió la conductora de televisión porque también contestó a una seguidores que le recomendó "un sol de 'ubicanía'". "Que me tome las cosas con humor y no esté amargando mi vida con peleas absurda no significa que esté pisando huevos, sino que no me gusta caer en peleas tontas, menos con cosas que no valen la pena", escribió Rojas.

Sheyla Rojas demuestra estar en contacto con sus seguidores y siguió respondiendo. "Shey... no soy árabe, pero soy un admirador de corazón de oro, que me encantas muchos, saludos, hermosa", expresó un seguidor.

La presentadora de TV le contestó y comentó que eso era lo que más le gustaba y colocó en emoticón de un corazón en Instagram.