Sheyla Rojas responde a sus 'haters' con una conocida canción de telenovela (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas se cansó de las críticas en las redes sociales y decidió responder a sus detractores con una conocida canción de telenovela.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión publicó la canción "Se dice de mí", tema que identifica a la telenovela 'Betty, la fea'.

"Que si me puse glúteos, que si no me quise casar, que si no digo nada, que si hablo, que si trabajo mucho, que si busco a un marido millonario, que si estoy muy flaca, que si me regalan cosas, que si estoy feliz y no llorando, que si no me maquillo o maquillo mucho, que si soy creída, antipática, presumida...", fue la propia versión que hizo Sheyla Rojas con las críticas que le hacen constantemente.

La popular 'Shey Shey' sorprendió con esta reacción ante los ataques que ha recibido, luego del enfrentamiento mediático que protagonizó con su expareja Pedro Moral.

"Cualquiera puede opinar, lo importante es como te lo tomes. Sé auténtico para hacer lo que quieras sin que nada te importe", agregó Sheyla Rojas en su publicación.