Tras las críticas de Magaly Medina a Sheyla Rojas por los constantes viajes que realiza al extranjero, la popular ‘Shey Shey’ no dudó en responderle señalando que no tiene por qué darle alguna explicación sobre su vida privada.

“Yo no tengo que darle explicaciones a ella (Magaly). Yo creo que si ella está pendiente de lo que yo hago con mi vida privada, ya está, ella vive de eso y yo no tengo nada que opinar. No tengo que darle explicaciones a nadie”, sostuvo la rubia conductora de televisión.

Asimismo, Sheyla Rojas le pidió “tener más cuidado” a la popular ‘Urraca’ con los comentarios que hace en su programa, pues aseguró que faltan a la verdad y no tienen sustento.

“Ella como mujer ha soltado comentarios muy negativos en contra mía, comentarios que denigran definitivamente mi persona, creo que ninguna mujer merece eso. Ella siendo mujer, sobre todo, y siendo periodista ha lanzado cosas que realmente no son verdad, sin sustento por supuesto. Yo creo que hay que tener cuidado, sé cómo es este medio, pero hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo yo que no le he hecho nada”, agregó Sheyla Rojas.

Por otro lado, Sheyla Rojas también se pronunció sobre las publicaciones que hace Rodrigo González exponiendo el uso de Photoshop en sus fotografías. “Yo no paro pendiente de lo que otras personas hacen con mis cosas, yo vivo mi vida y si para otros mi vida es importante, lo que yo hago o no, pues”, dijo en un inicio la modelo.

“Yo lo tomo de la mejor manera, hago algo y me critican, están pendientes de absolutamente todo y si son felices haciéndolo y si quieren ocupar su tiempo en mí, está bien”, manifestó la popular ‘Leona loca’.