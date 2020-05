Sheyla Rojas no es ajena a las críticas que recibe en las redes sociales y decidió responderle a un usuario que cuestionó su apariencia física.

“Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta es pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico... ¿Saben cuál es el nombre de esta canción?”, escribió la popular ‘Shey Shey’ en su cuenta de Instagram sin imaginar que recibiría un duro comentario.

“Pareces una Barbie... Toda de plástico, pero si así eres feliz, los pechos grandes te hacen más inteligente o más bonita?”, fue el comentario que hizo uno de los cibernautas en la red social.

Sin embargo, la conductora de ‘Estás en Todas’ no se quedó callada y decidió responderle con un contundente mensaje. “Cuando tengas los (emojis de huevo) de poner tu foto, te respondo”, escribió Sheyla Rojas recibiendo el apoyo de varios de sus seguidores.

