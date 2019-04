Sheyla Rojas revela que conversó con Pedro Moral y llegaron a un acuerdo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las declaraciones que hizo Pedro Moral el pasado sábado en 'El valor de la verdad', Sheyla Rojas reapareció ante cámaras y reveló que conversó con su expareja el último domingo.

"El día de ayer Pedro y yo hemos conversado después de lo que salió en el programa y fue por iniciativa mía porque yo no quiero tener problemas con él. (...) Yo creo que sí hemos llegado a un acuerdo, espero que esto se respete porque a mí no me gusta verme envuelta en estas cosas", contó la popular 'Shey Shey' en el programa 'En boca de todos'.

Asimismo, la conductora de televisión aseguró que sí se sintió afectada por los comentarios de su expareja, por lo que ha decidido firmar un acuerdo notarial para que no vuelva a hablar de ella.

"Definitivamente esta vez ya no me voy a confiar solamente de palabras, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo también legal y notarial para que ni él vuelva a hablar de mí, ni yo volver a mencionarlo, ni mandar indirectas en redes sociales", agregó Sheyla Rojas.