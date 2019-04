​Sheyla Rojas revela por qué terminó su relación con Pedro Moral (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El fin de la relación de Sheyla Rojas y Pedro Moral está dando de qué hablar luego de que este se presentara en El Valor de la Verdad para dar detalles de la relación que tuvieron. Tras esto, la exguerrera rompió su silencio.

Es así que Sheyla Rojas ha dado a conocer qué fue el detonante para que no se casara con Pedro Moral: "Cuando tuvimos una discusión, cuando volvimos a conversar -y voy a aclarar este tema porque es súper importante-, yo a él le dije que la ilusión de casarme ya no la tenía, pero que sí me había dado cuenta de que no estamos ahorita en una condición para poder casarnos, en todos los aspectos", sostuvo en conversación telefónica con el programa Magaly TV, la firme.

Tras esto, Sheyla Rojas reveló por qué se terminó su relación con Pedro Moral: "En esta discusión tú vas analizando varias cosas y te vas dando cuenta de varias cosas también, entonces me di cuenta de que mejor el tema de casarnos lo dejemos en stand by, pero sí le dije démonos un tiempo y tratemos de mejorar la relación entre tú y yo, y él me dijo que no creía en tiempos y no confiaba en tiempos, y es por eso que decidimos dejar de lado nuestra relación", sostuvo la conductora de TV.