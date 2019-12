A poco de culminar el año 2019, mucho se especula en torno a las figuras que continuarían en su mismo canal o cambiarían de camiseta en el 2020. Precisamente, el futuro de Sheyla Rojas en la televisión fue uno de los temas comentados, luego de que la popular ‘Shey Shey’ no confirmara si seguirá en canal 4.

“La verdad es que no puedo decir absolutamente nada todavía. Yo espero que la decisión que pueda tomar sea la mejor decisión, a veces uno tiene que arriesgar, tiene que cambiar o también tomar la mejor decisión. Yo creo que a veces es bueno escuchar propuestas", dijo la rubia conductora ante la prensa.

Sin embargo, en el programa ‘Válgame’ deslizaron la posibilidad de que Sheyla Rojas ingrese a las filas de Latina el próximo año. “Ustedes saben perfectamente que cuando un rumor se escucha detrás de cámaras por algo es. Y a mí me han dicho que sus taquitos han estado sonando. No me han dicho para dónde, pero sí han estado sonando”, señaló el popular ‘Zorro Zupe’.

En esa misma línea, Mónica Cabrejos sorprendió al dar más detalles del cambio de canal de Sheyla Rojas e, incluso, se animó a revelar quién sería su reemplazo en América Televisión.

"A mí sí me han dicho que, además de ‘Chabelita’, la siguiente rubia que estaba también en la lista de negociaciones era Sheyla Rojas y que ya habría pedido un camerino. (...) Hay un nombre que suena muy fuerte como el reemplazo de Sheyla (en América Televisión) que es otra rubia. Y sería: Brunella”, contó la periodista.

Mónica Cabrejos revela cuál sería el futuro de Sheyla Rojas en la TV. (Video: Latina)