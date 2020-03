Sheyla Rojas rompe su silencio y habla sobre supuesto romance con rapero millonario

Sheyla Rojas volvió a ser tendencia en las redes sociales y también portada de diversos medios digitales, ya que la modelo se ha visto envuelta en un supuesto romance con un rapero millonario llamado ‘No Limit Paris’.

La exchica reality fue relacionada con el rapero, ya que, en uno de sus viajes a Francia, la también modelo filmó al músico en una discoteca y lo publicó en sus historias de Intagram.

“No estoy saliendo con nadie, sigo soltera. Obviamente hay pretendientes, quiero conocer gente. Estoy en esa etapa bonita, pero por el momento no me relacionen con nadie. El día que esté con alguien, lo diré. Así que hay Sheyla soltera para rato”, dijo la chiclayana en el programa ‘América Hoy’.

Luego continuó con: “no podría decir (cuántos pretendientes tiene), pero si me invitan a salir y se da la oportunidad, puedo salir con amigos. No vayan a pensar otra cosa”, agregó.

