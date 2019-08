Sheyla Rojas: su salón de belleza cierra y socia culpa a programa de TV (VIDEO)

Síguenos en Facebook

'Válgame Dios' reveló que el salón de belleza del que Sheyla Rojas era socia anunció su cierre definitivo en un comunicadora de las redes sociales.

"A veces no todo es éxito... pero siempre es aprendizaje!! Gracias mil por tanto apoyo, se cierra una puerta, un proyecto al cual se le puso mucho amor y se apostó todo, algunas decisiones no son las mas acertadas, pero todo pasa por alguna razón. Bien dicen 'Los tiempos de Dios son perfectos', decía el anuncio de Instagram.

Al ver este comunicado, una reportera del programa conversó con la mamá de una de las socias y señaló que por culpa de 'Válgame Dios' el negocio no prosperó, pues le habrían hecho mala fama.

"Por eso estamos cerrando porque tanto nos han fastidiado. Decían: 'Ahí no hay gente'. No podemos dar información porque ustedes nos han perjudicado mucho. Mándale saludos a 'Peluchín', dile que muchas gracias", explicó la mujer.

Ella también pidió que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre le ofreciera disculpas porque los "perjudicaron".

"Pidan disculpas. (Ustedes tienen la culpa), demasiado, viniendo acá como lo están haciendo ahorita. No puedo dar información porque no quiero meterme en problemas. Eso es cosa de nosotros, no de ustedes", dijo la mujer.