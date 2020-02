Sheyla Rojas sobre aumento de busto: Fui a Chiclayo, comí y me engordé

Luego que Magaly Medina comparara fotos de Sheyla Rojas de 2019 y 2020, en la que se nota un cambio en su busto, la exchica reality negó que se haya sometido a otra intervención quirúrgica.

“Voy a aclarar ese tema: yo me operé hace bastante tiempo, ya casi un año, y dijeron (en las redes) que me había operado recién. En realidad, no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita”, comentó la modelo.

Luego continuó con: “lo que pasa es que recién me fui a Chiclayo y estando allá es imposible dejar de comer, me subo de peso y obviamente se me desborda todo, pero ya bajé”.

Sin embargo, los conductores de ‘El Búnker’ se mostraron incrédulos ante los comentarios de Shey Shey.