¿Sheyla Rojas terminó con Fidelio Cavalli porque él le propuso vivir juntos?

Luego de que la conductora de televisión Sheyla Rojas y el millonario Fidelio Cavalli hayan borrado fotografías en donde lucen juntos en Instagram, se generaron rumores del porqué la radical decisión.

Según el diario Trome, fue la conductora de 'Estás en Todas' quien decidió ponerle punto final a una presunta relación que habrían tenido con el libanés porque este le ofreció iniciar una vida juntos y ella no estaba preparada para dejar el país.

“Ellos se estaban conociendo, saliendo, pero él quiso apresurar las cosas, quería que convivieran y Sheyla Rojas tiene su vida en Perú, su hijo y trabajo. Conversaron la última vez que estuvieron juntos en Las Vegas, donde Fidelio Cavalli le festejó su cumpleaños, y quedaron como amigos”, dijo una fuente al mencionado medio.

El amigo de Sheyla Rojas, 'Choca' Mandros, se refirió al posible pelea que habría tenido Rojas y que no se sigan en Instagram con Fidelio Cavalli.

"Tú sabes como son esas ‘peleítas’, pero me parece que no es necesario estar borrando. Ya está, es tu pasado, todo el mundo lo tiene archivado... en realidad, Sheyla nunca me dijo que había algo serio, formal, por ahí que seguían saliendo. Lo que me dijo es que quiere disfrutar su soltería y tiene razón, estuvo comprometida y no le fue bien y si quiere estar soltera, que lo disfrute, pero que se cuide. Eso es lo único que le recomiendo", manifestó Mandros a Trome.