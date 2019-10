'Zorro' Zupe revela que América ya no desearía contratar a Sheyla Rojas (VIDEO)

El conductor del programa 'Válgame', 'Zorro' Zupe, mencionó que según rumores escuchados por él, América Televisión ya no desea contratar a Sheyla Rojas.

Durante un enlace en vivo con Antonio Pavón, el 'Zorro' le preguntó sobre esta información. “Me ha llegado el rumor que a tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año, porque tú sabes que si yo lo he escuchado por algo es”, contó el animador.

Al escuchar esto, Antonio Pavón explicó que desconocía de estos rumores y que le desea lo mejor a la madre de su hijo.

“Yo no he escuchado nada de eso.Tú tienes el contacto directo con sanchi duende (Peter Fajardo). Le deseo a Sheyla que le vaya muy bien, que sea muy feliz, que esté muy económicamente y sentimentalmente, es la mamá de mi hijito”, sostuvo.

Recordemos que actualmente la rubia trabaja en la conducción del programa 'Estás En Todas' junto a Choca Mandros. Además participó en el reality 'Esto Es Guerra'.