En diferentes ediciones de su programa, Magaly Medina ha tenido fuertes calificativos hacia Shirley Arica. En esta oportunidad, la modelo le responde a la conductora de TV asegurando que siempre la denigra.

“Nunca me he vendido como una ‘santa paloma’ porque soy una persona directa, sin filtros. Lo que pasa es que salía en un programa matinal y a esa hora no iba a estar bailando sexy. Además, tenía que ceñirme a un guion y hacer lo que mi productor me pedía”, dijo la modelo para Trome.

Luego continuó con: “ya no tengo los 18 años con los que entré a la TV, tengo 30 y algo más, y si quiero dar un giro radical a mi vida, lo hago, más porque mi hija está creciendo, pero ella (Magaly) siempre me denigra siendo mujer, ya no le hago caso, me parece aburrido lo que dice”.

Magaly arremete contra Melissa Paredes: debe estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el Activador

En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó “su humilde opinión”, al ver los videos de TikTok de Melissa Paredes y de su actual pareja Anthony Aranda. Cabe mencionar que la conductora de TV afirmó que fue mala decisión de la modelo de dejar a Gato Cuba, pues él tiene un trabajo estable y le daba sus gustitos.

“Su historia, que ya aburre. Ahora ella se puso a cantar una de la Pantoja (...) cómo va a decir que se ha enamorado de un ser divino, el activador no es un ser divino, no te pases (...) cambia el tema para tu karaoke (...) la comparación es odiosa (...) alguien debe de estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el activador, a un hombre que tiene buen empleo, que es buen papá uno que no tiene y que la escucha cantar”, expresó Magaly.