Shirley Arica reveló que conversó con el futbolista Jean Deza, quien le pidió disculpas por los hechos mediáticamente conocidos, y que ahora son amigos luego de las acusaciones por violencia física.

“Hemos conversado para arreglar, sobre todo el tema que se dio mediáticamente, y hemos quedado como amigos . Así que ahora todo bien con él. Si lo veo lo saludo y él también pero somos amigos no más. No hay nada más”, expresó en diálogo con ‘Modo Espectáculos’.

Según la modelo, conversó con el jugador de Binacional sobre temas personas y decidieron “quedar bien” por todas las “cosas” que pasaron juntos.

Al ser consultada por Belén Estébez sobre qué temas personas conversaron, Shirley Arica contestó: “sobre nosotros, cómo terminó la relación”.

Como se recuerda, la popularmente conocida como ‘La chica realidad’ había afirmado que Jean Deza le rompió la cabeza, antes de que él tenga una relación con Jossmery Toledo, y que decidió no denunciarlo por “vergüenza”.

“Esto sucedió antes de Jossmery, cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí. Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo. Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, narró en entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’.

