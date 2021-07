La modelo Shirley Arica fue captada por las cámaras de Magaly Medina junto a un misterioso galán, quien sería su nueva pareja.

Las imágenes de ‘Magaly TV, la firme’ muestran a la popular ‘Chica realidad’ tomada de la mano junto al desconocido hombre, quien en cierto momento le carga su cartera.

“Hemos visto a Shirley Arica con un galán de la mano, no lo reconocemos, no sabemos quién es, digamos que el tipo físico no corresponde a ninguno de los amigos con los que normalmente se ve. No parece jugador de fútbol, más bien tiene la pinta de extranjero”, comentó la conductora Magaly Medina.

Ambos fueron captados cuando ingresaban a un edificio en Miraflores junto a otros amigos, del cual se retiraron una hora después.

Asimismo, la pareja fue captada horas antes en un restaurante celebrando el cumpleaños de Valeria Roggero, la ahijada de Jefferson Farfán.

Shirley Arica apoyará a Jossmery Toledo en ‘Reinas del Show’

Jossmery Toledo es una de las sentenciadas de la semana en “Reinas del Show” junto a Janet Barboza y Paula Manzanal. Es así que la expolicía decidió traer como apoyo a Shirley Arica para este sábado 17 de julio.

Fue la misma Arica quien dio la noticia en redes sociales. “El día de mañana no se puede perder ‘Reinas del Show’ porque voy a estar reforzando a Jossmery”, reveló la modelo.

Como se sabe, ambas modelos estuvieron en el ojo de la tormenta el año pasado debido a que protagonizaron un trío amoroso con el futbolista Jean Deza.

