Shirley Arica reveló indignada que Jean Deza tenía una relación sentimental con ella cuando el futbolista oficializó su relación con Jossmery Toledo.

“ Cuando él estaba con ella, yo estaba con él . Ella estaba con él desde el 16 de abril y él estaba conmigo hasta el primer viernes del mes del mes de mayo. Entonces, la primera ‘ca$%#’ fui yo”, expresó en entrevista con Magaly Medina.

Según la modelo, el jugador de fútbol es una persona que cambia de carácter de manera constante y que puede tomar decisiones de un momento a otro de manera repentina.

“Es una persona demasiado cambiante. Él me llamó de un momento a otro y me dijo: sabes qué, enana, yo me abro. Cuando un día anterior estábamos juntos en la casa de un amigo compartiendo. Intenté escribirle y me había bloqueado de todos lados. Él bloquea, como no tiene suficientes argumentos, porque es ignorante para hablar”, manifestó.

Shirley Arica revela que Jean Deza estuvo con ella cuando oficializó con Jossmery Toledo

“No tiene respeto por ninguna mujer, es súper machista. Él me choteó a mí primero”, agregó.

¿Cómo se enteró que Jean Deza tuvo una relación con Jossmery Toledo?

Shirley Arica dijo que tomó conocimiento de que el futbolista le fue infiel cuando aparecieron imágenes en ‘Magaly TV: La Firme’ de que la expolicía había estado en su casa cuando ella, una semana antes, estuvo en el mismo lugar.

“Estando con ella me ha mandado cosas para mi hija, me llamaba, siempre ha estado detrás mío", indicó.

Hasta el último momento

La modelo también contó que Jean Deza, antes que entre al set de televisión para ser entrevistada con Magaly Medina, la llamó para pedirle que regresen a tener una relación sentimental.

“Antes de llegar a este programa, él me llamó por teléfono a decirme que me quiere mucho, que piense bien las cosas. Sabe que me sentaré a contar todo lo que sé de él”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Rocío Miranda: Su esposo denuncia que futbolista de la selección que está casado acosa a modelo

Rocío Miranda: Su esposo denuncia que futbolista de la selección que está casado acosa a modelo

TE PUEDE INTERESAR:

► Rocío Miranda: Su pareja indignada porque jugador de la selección propuso “cosas indecentes”

► ¿Cómo se conocieron y por qué terminaron Jossmery Toledo y Jean Deza?

► “Pagué mil dólares por esa sonrisa que tiene”: Jean Deza sobre Jossmery Toledo (VIDEO)

► ¿Quién es Jossmery Toledo? Todo sobre su vida tras su retiro de la policía

► Jean Deza sobre Jossmery Toledo: “Yo le decía que trabaje, porque me pedía tanta plata” (VIDEO)