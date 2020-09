Shirley Arica reveló en el programa de Magaly Medina que Jean Deza la agredió físicamente y que decidió no denunciarlo por “vergüenza”. “La chica realidad” detalló que el futbolista le rompió la cabeza.

“Esto sucedió antes de Jossmery, cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí. Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo", comentó la modelo.

Luego continuó con: "estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, narró en entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’.

SE SOLIDARIZA CON JOSSMERY

En una parte de la entrevista, Magaly Medina le pregunta a Shirley si le cree a Jossmery Toledo con respecto a las pruebas de agresión que mostró en el programa, por lo la modelo respondió que sí.

“Te golpeó más de lo que mostró Jossmery (...) qué horrible, Shirley no debiste callar, entonces tú le crees a Jossmery Toledo”, comentó Magaly. Luego, Shirley respondió lo siguiente: “por supuesto que le creo y me solidarizo con ella”.