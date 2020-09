Shirley Arica se presentó en el programa de Magaly Medina, para contar todo lo que vivió junto a Jean Deza mientras tenían una relación sentimental. Además, la modelo detalló cómo fue su “venganza” contra el futbolista.

Arica indica que se vio con Jean Deza, ya que él le dijo que ya había terminado con Jossmery Toledo: “Me dijo para vernos, le dije que sí (...) me dijo que había terminado, supuestamente nos íbamos a dar una oportunidad, pero al día siguiente me fui de viaje, él sabía que me iba de viaje”, indica.

Luego continuó con: “Si no me respeta a mí menos a mi hija. Yo no le puedo presentar a un payaso como ese a mi hija, él jamás iba a conocerla, ni tener una relación cercana”, precisa.

“La chica realidad” afirmó que no podría regresar con Jean Deza: “Es un conjunto de cosas, yo ya soy mamá, le hice creer que nos habíamos reconciliado, ese día no pasa nada con su pantene, ni eso me provoca”, finaliza

Shirley Arica y su venganza contra Jean Deza

“Por vergüenza me quedé callada”

Shirley Arica reveló que Jean Deza le rompió la cabeza, antes de que él tenga una relación con Jossmery Toledo, y que decidió no denunciarlo por “vergüenza”. Sin embargo, este martes 8 de setiembre, decidió no callar la agresión física que recibió.

“Esto sucedió antes de Jossmery, cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí. Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo. Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, narró en entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’.

Shirley Arica denuncia que Jean Deza le rompió la cabeza y tuvo que ir a clínica