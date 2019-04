​Shirley Cherres denuncia a Anelhí Arias y a su novio cubano por presunto intento de violación (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exporrista Shirley Cherres ha reaparecido para hacer una grave denuncia contra Anelhí Arias Barahona y la pareja de esta, el cubano Alejandro García, por presunto intento de violación.

Es así que en entrevista con el programa Magaly TV, la firme, Shirley Cherres comunicó que denunció ante la Fiscalía el grave hecho que habría ocurrido en el pasado mes de enero.

Pero, según lo mencionado, también denunció a Anelhí Arias Barahona por complicidad en la tentativa de violación.

De esta manera, Shirley Cherres contó a las cámaras qué es lo que habría ocurrido el 7 de enero de este año: "En una de esas agarra y me tira (al mueble) y su cuerpo lo puso así que yo no podía mover ni los brazos ni los pechos, y me besaba el cuello, me tocó (...), me decía que me quería hacer el amor rico, que por primera vez iba a sentir lo que es un hombre", sostuvo. Además, agregó que Anelhí Arias Barahona habría tenido insinuaciones de connotación sexual con esta.

Ante el cuestionamiento de por qué presentó la denuncia meses después, Shirley Cherres sostuvo: "Me asusté. Para ninguna mujer es fácil decir que hubo una tentativa de violación".