Shirley Cherres utilizó sus redes sociales para denunciar a su expareja José Manuel Pando, quien supuestamente la mantuvo secuestrada desde el 21 de setiembre hasta al 4 de octubre. Además, la exporrita comentó que fue agredida en varias ocasiones.

“ Llega este señor a las 9 de la mañana, estuvimos ahí forcejeando. Me golpeó, me amenazó, amedrentándome con un arma blanca . Era la rabia, la impotencia por la que no podía pedir ayuda”, contó Cherres.

Luego continuó con: “me voy el 21 de septiembre, me tiene hasta el 4 de octubre contra mi voluntad, y eso se llama secuestro. Incluso tuve ataques de pánico. Me golpeaba las piernas, todo. Tuve que ir donde una psiquiatra para que me de calmantes”.

