Silvia Cornejo antes del nuevo 'ampay' de su pareja besando a su ex: "No soy rencorosa"

Síguenos en Facebook

Antes del nuevo 'ampay' donde se ve a su pareja Jean Paul Gabuteau besando a la madre de su otro hijo, Silvia Cornejo brindó una entrevista para la revista '+Mujer' en la que reveló que dejó en el pasado el escándalo que protagonizó en un restaurante con la misma mujer.

"No soy rencorosa. Yo creo que si algo te molestó y lo supiste solucionar porque hablaste con la persona con la que tuviste problemas, no hay por qué tener rencor. Es feo vivir recordando cosas que ya dejaste atrás (...) Yo no vuelvo a mencionar lo que ya pasó, no recuerdo el pasado si las cosas se hacen de corazón", señaló la conductora de 'América Espectáculos'.

Asimismo, Silvia Cornejo confirmó que había retomado su relación con el padre de su hijo, a quien incluso dedicó una romántica canción por su cumpleaños.

"Es bien detallista, como le gusta la música me compuso muchos temas. Además, como papá me llena muchísimo, es bien cariñoso", manifestó la ex 'Miss Perú'.