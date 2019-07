Slipknot vuelve a Lima para el Vivo X el Rock 2019

Síguenos en Facebook

Slipknot es la segunda banda internacional que se une al cartel estelar del festival Vivo X el Rock, que se realizará el sábado 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos. La banda de metal alternativo volverá al Perú para presentar su nuevo disco, “We Are Not Your Kind”, y deleitar al público con sus más grandes éxitos, entre los que destacan, “Duality”, “Psychosocial”, “Before I Forget”, “Wait and Bleed”, etc.

Junto a The Strokes, harán del festival Vivo X el Rock 2019 un evento imperdible para los fans de su música.

Leer más: The Strokes confirman asistencia al festival 'Vivo x el Rock'

Slipknot se formó en Iowa en 1995. Desde su aparición, llamó la atención por su sonido pesado y las máscaras características de sus integrantes, las cuales cambian de acuerdo a la temática abrazada en cada uno de sus discos. En 24 años de carrera, la banda ha editado 8 álbumes de estudio “Slipknot” (1999), “Iowa” (2001), “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” (2004), “All Hope Is Gone” (2008), “.5: The Gray Chapter” (2014) y “We Are Not Your Kind” (2019).

Mientras que The Strokes es una banda de rock originaria de Nueva York, Estados Unidos, formada en 1998. Tras el lanzamiento de su álbum debut Is This It en 2001, muchos críticos nombraron al grupo como: ‘Los salvadores del rock’.