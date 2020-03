A pocas horas del gran concierto “Gracias totales”, que traerá de regreso la música de la mítica banda Soda Stereo, el aeropuerto internacional Jorge Chávez fue el epicentro de los fanáticos de la agrupación, quienes se reunieron para recibir a los integrantes de la banda, Charly Alberti y Zeta Bosio, así como a los artistas invitados que se subirán al escenario este martes 3 de marzo en el Estadio Nacional de Lima.

Al promediar las 3.00 p.m. del domingo 1 de marzo, los primeros en aparecer en salidas internacionales fueron Charly Alberti, baterista de la banda Soda Stereo; Adrián Dárgelos (Babasónicos); Rubén Albarrán (Café Tacuba) y el guitarrista Richard Coleman, quienes se detuvieron para saludar y tomarse fotos con sus fans.

Fue una hora más tarde cuando se hizo presente la cantante chilena Mon Laferte. La intérprete de “Tu falta de querer” se dejó ver con una mascarilla por temor al coronavirus, pero ello no le fue impedimento para que compartiera con sus fans peruanos.

“Gracias totales” será una oportunidad única para revivir la obra de Soda Stereo y rendir homenaje a Gustavo Cerati junto a sus fanáticos. La cita en nuestro país será este 3 de marzo en el Estadio Nacional de Lima y la venta de entradas se realiza en Teleticket de Wong y Metro.

¿Cuándo es necesario usar mascarillas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en China solo recomienda el uso de mascarillas de forma profiláctica cuando se está enfermo o de forma preventiva junto a otras medidas de higiene.

“Las personas que no presentan síntomas respiratorios no necesitan usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas. Sin embargo, es posible que se utilicen en algunos países donde se ha instalado esta costumbre”, aconseja la OMS.

🤔¿Cuándo se debe usar una mascarilla?



🤧 Si estás tosiendo o estornudando

😷 Si estás cuidando a una persona con una infección respiratoria



‼️Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con el lavado frecuente de manos 🙌#COVID19 #SaludParaTodos pic.twitter.com/Ll6pgLVrfd — OPS/OMS Perú (@OPSOMSPeru) February 27, 2020