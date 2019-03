Sofía Franco defiende a su esposo y niega que sienta envidia contra George Forsyth (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que el alcalde de La Molina sea señalado como "envidioso" por opinar de la gestión de George Forsyth, Sofía Franco no dudó en salir a defender a su esposo y aclarar que sus comentarios fueron mal interpretados.

"Lo que él quiso decir creo yo se ha mal interpretado. Él como líder de su distrito se tiene que preocupar por lo que está pasando (...) El tema de que Gamarra no es Lima, entonces la policía la necesitamos en toda nuestra ciudad. Él tiene claro lo que quiere hacer y trabaja todos los días duro por su distrito. Bien fácil es criticar, pero él solo demostrará qué es lo que está haciendo", sostuvo la conductora de televisión en declaraciones para Ojo.

Asimismo, Sofía Franco remarcó que su esposo Álvaro Paz de la Barra está enfocado en su labor como alcalde de La Molina y no presta atención a los comentarios negativos.

"Es mezquino repetir algo y no indagar un poco más del trabajo que se está haciendo. (...) Si a alguien no le gustó su declaración, él mismo se hace cargo de lo que él dice. ¿Si le tiene envidia a George? No, el tema no va por ese lado. Él está preocupado por la seguridad del distrito, por la delincuencia, necesitamos refuerzos”, agregó Sofía Franco.