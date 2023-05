Sofía Franco tuvo un intenso altercado con la conductora de “América Hoy” Janet Barboza, luego de que pusiera en duda la información que comparte en el magazine.

Este miércoles 3 de mayo, la ex presentadora de televisión se presentó como invitada en el programa matutino, donde la popular ‘Rulitos’ le recordó unos mensajes que dijo haber recibido del futbolista Paolo Hurtado.

“Hace unos días nos dijiste que ‘Caballito’ Hurtado te había escrito, sin embargo, nunca nos mostraste las conversaciones, a pesar de habértelo pedido”, señaló Barboza.

Al respecto, la esposa de Álvaro Paz de la Barra reaccionó con incomodidad y le aseguró que no había mentido como dejaba entrever.

“Las conversaciones son personales, yo la borré, pero lo que cuento sinceramente, señora Janet, es real, yo no tengo por qué inventarme las cosas. Así que por favor no me ponga ese rótulo. Yo no voy a mentir, ¿a razón de qué, señora Janet? Nunca lo he mentido”, expresó Franco.

Sin embargo, la presentadora de televisión no quedó convencida con el argumento de la actriz. “Es tu versión, pero no nos consta, ojo, a pesar de que te pedimos verlo”, indicó.

